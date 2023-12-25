Депутат ЕП выступил против высылки военнообязанных украинцев из Эстонии

Мик Уоллес считает, что "беспричинно поддерживающие эту войну" политики Евросоюза должны быть привлечены к ответственности

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес отреагировал на заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о высылке военнообязанных граждан Украины.

"Они хотят бросить еще больше ребят из рабочего класса в мясорубку, разжигая на Украине глупую прокси-войну США и НАТО, которую невозможно выиграть?" - написал в воскресенье Уоллес на своей странице в соцсети X (Twitter), комментируя недавнее заявление Ляэнеметса о помощи Киеву в мобилизации проживающих за границей украинцев.

"Политики ЕС, беспричинно поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности", - добавил он.

23 декабря гостелерадио ERR со ссылкой на Ляэнеметса сообщило, что Эстония готова заняться поиском на своей территории и высылкой на родину военнообязанных граждан Украины. В ближайшие дни Ляэнеметс планирует внести предложение о заключении соответствующего соглашения между двумя странами. Сейчас в Эстонии экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если он привлечен к уголовной ответственности.