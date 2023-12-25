Посол Израиля в США заявил, что Вашингтон не пытается остановить операцию ЦАХАЛ в Газе

В правительстве Соединенных Штатов "просто уточняют, каковы следующие шаги" израильской армии, сообщил Михаэль Герцог

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. США задают Израилю вопросы по поводу его дальнейших шагов в рамках военной операции в секторе Газа, однако поддерживают ее задачи по уничтожению радикального палестинского движения ХАМАС и не пытаются остановить боевые действия. Об этом заявил израильский посол в Вашингтоне Михаэль Герцог в интервью армейскому радио "Галей ЦАХАЛ".

"Американское правительство разделяет цель борьбы с ХАМАС и его уничтожения. У них есть вопросы и обеспокоенности, но они не пытаются остановить боевые действия, просто уточняют, каковы следующие шаги", - сказал дипломат.

По его словам, американские партнеры Израиля активно следят за происходящим и вовлечены в контакты по вопросам освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. "Они знают, что часть действий - это попытка добиться соглашения [об освобождении заложников]. Американцы находятся в контакте с Египтом и Катаром, они полностью являются частью картины", - отметил Герцог.

Посол подчеркнул, что эта работа не прекращается и во время рождественских и новогодних праздников на Западе, но выразил при этом сомнение в стремлении противоположной стороны к поиску решения проблемы. "Это не приводит к отсрочке, даже во время праздников работа ведется. В интересах Израиля добиться соглашения, вопрос в том, есть ли такое желание у другой стороны, и я совершенно в этом не уверен", - заметил он.