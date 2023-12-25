СМИ: Египет предложил трехэтапный план урегулирования в секторе Газа

По сведениям источников телеканала Asharq News, первый этап включает введение в палестинском анклаве гуманитарного перемирия сроком на две недели с возможностью продления

КАИР, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Египта предложили Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС план урегулирования конфликта вокруг сектора Газа, состоящий из трех этапов. Об этом сообщил телеканал Asharq News со ссылкой на источники.

По их сведениям, первый этап плана включает введение в палестинском анклаве гуманитарного перемирия сроком на две недели с возможностью продления. В течение гуманитарной паузы ХАМАС должно будет освободить 40 израильских заложников из числа женщин и детей, а также пожилых людей. В обмен Израиль отпустит 120 палестинских женщин и детей, содержащихся в тюрьмах еврейского государства, прекратит боевые действия, отведет танки и обеспечит дополнительные поставки в сектор Газа продовольствия и медикаментов.

Второй этап предполагает начало палестинского национального диалога при посредничестве Египта для преодоления раскола в руководстве Палестины и формирования правительства технократов. По замыслу египетской стороны, новое правительство будет заниматься вопросами предоставления гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа, а также подготовит основу для проведения президентских и парламентских выборов в Палестине.

На третьем этапе планируется ввести полное и всеобъемлющее прекращение огня в секторе Газа. Кроме того, ХАМАС, палестинское движение "Исламский джихад" и другие действующие в анклаве группировки освободят всех израильских военных. В рамках сделки стороны определят численность палестинских заключенных, которых освободит Израиль, в том числе тех, кто был задержан после 7 октября. Последний этап также предполагает вывод израильских войск из сектора Газа и возвращение перемещенных лиц в город Газа и северные районы анклава.

По информации Ash-Sharq, делегация ХАМАС, которую возглавил руководитель политбюро движения Исмаил Хания, вернулась из Каира в Доху для консультаций относительного предложенного Египтом плана урегулирования. Хания прибыл в Египет 20 декабря для переговоров по вопросам, связанным с освобождением палестинских заключенных и израильских заложников, поставками гуманитарной помощи в сектор Газа и будущим восстановлением анклава.

Раскол в руководстве Палестины

По итогам переговоров в Осло в 1990-х годах произошло взаимное признание Организации освобождения Палестины (ООП) и Израиля. В соответствии с подписанными документами, на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа вводилось самоуправление. В частности, была учреждена Палестинская национальная администрация как высший орган власти и Палестинский законодательный совет (ПЗС), наделенный полномочиями парламента.

25 января 2006 года на выборах в ПЗС большинство мандатов завоевали представители движения ХАМАС, не входящего в ООП. В 2007 году среди палестинских организаций возник конфликт - боевики ХАМАС с помощью оружия захватили власть в секторе Газа. С тех пор Палестина разделена на две части: сектор Газа контролирует ХАМАС, а Западный берег реки Иордан - ООП во главе с ФАТХ (крупнейшая организация в составе ООП). Выборы в ПЗС неоднократно откладывались.