В Чехии заявили, что субъект из РФ оспорил в суде включение в санкционный список

По данным агентства CTK, это был родственник генерального директора российской Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова Ростислав Зориков

ПРАГА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский субъект, включенный в национальный санкционный список Чехии, оспорил этот шаг властей в суде. Об этом заявил в интервью информационному агентству CTK министр иностранных дел республики Ян Липавский.

"Один из попавших под [национальные] санкции субъектов подал жалобу [на это в суд]", - сказал министр. Он не уточнил, кто из шести субъектов из РФ, включенных в национальный санкционный список, оспорил действия властей. По данным агентства, это был Ростислав Зориков - родственник генерального директора российской Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова.

Как сообщает агентство, в чешском национальном санкционном списке значатся шесть российских субъектов: компания по управлению зарубежной недвижимостью "Госзагрансобственность", предприниматели Владимир и Феликс Евтушенко, Патриарх Московский Кирилл, Зориков и его жена Ольга Зорикова. Ранее в нем находился и Обносов, которого на прошлой неделе исключили из него, так как он был внесен в единый санкционный список Евросоюза.

"Санкции оспариваются, - сказал Липавский. - Самой большой ошибкой для [исполнения] санкционного режима в Чехии было бы, если бы мы поспешно вносили записи [в национальный санкционный список], которые потом нам придется аннулировать или их отменит суд". Обязательными для выполнения республикой являются, как напомнил он, все 12 пакетов санкций ЕС.

Чехия в ЕС активна в дискуссии относительно антироссийских санкций, вводимых из-за ситуации на Украине. Республика недавно предложила сообществу ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. В организации рассматривается вопрос, как наиболее эффективно использовать замороженное в Европе имущество РФ, но ясности по нему, по словам министра, пока нет.