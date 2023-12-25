МИД Ирана: США признают, что уже не могут навязать всему миру желаемый порядок

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани отметил, что только многополярная система мироустройства может быть логичной и правильной альтернативой системе, навязанной США

ДУБАЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов признают, что в складывающемся многополярном мировом укладе они уже не в состоянии навязать свой порядок другим игрокам на международной арене. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в интервью агентству ISNA.

"Если бы американцы повели себя как в прошлые годы, они смогли бы навязать свой порядок при помощи силы. Однако в нынешних условиях они признают, что подход установления миропорядка в одностороннем варианте приходит в упадок. При условии наличия нескольких акторов на международной арене они не в состоянии навязать всем свои собственные интересы", - считает Багери Кани. "Продолжение военных преступлений Армии обороны Израиля и поддержка их властями США являются одним из проявлений неспособности Вашингтона навязать международному сообществу желаемый порядок", - сказал иранский дипломат. По его словам, "сейчас народы всего мира и Палестины ясно показали, что они не готовы отказываться от своих интересов", чтобы принять американский миропорядок, и "будут противостоять эгоцентристскому подходу США даже ценой собственных жизней".

Багери Кани добавил, что только многополярная система мироустройства может быть логичной и правильной альтернативой системе, навязанной США. "Такой порядок сможет обеспечить интересы независимых стран и принести мир и стабильность в каждый регион", - уверен замминистра.