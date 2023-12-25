25 декабря, 11:30

Полиция Сербии заявила, что оппозиция страны "показала истинное лицо", применив насилие

По словам начальника управления сербской полиции Ивицы Ивковича, несмотря на наличие защитного обмундирования, восемь сотрудников правоохранительных органов получили травмы во время протестов в Белграде

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Сторонники оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" показали свое истинное лицо, применив силу против сотрудников правоохранительных органов в ходе попытки захватить городскую администрацию Белграда вечером 24 декабря. Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления сербской полиции Ивица Ивкович.

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По его словам, события прошлой ночи "полностью подтвердили информацию МВД и показали истинное лицо и намерения [участников] этих акций". Он также напомнил, что несмотря на наличие защитного обмундирования, восемь полицейских получили травмы, а одному из стражей порядка предстоит операция.

Глава управления полиции продемонстрировал предметы, использовавшиеся сторонниками оппозиции против полицейских. В их число вошли камни, палки и разные виды пиротехнических изделий. 

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