Сторонники оппозиции перекрыли движение на улице возле МИД Сербии

Протестующие используют свистки, дудки и импровизированные барабаны из кастрюль

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Порядка 500 сторонников поддерживающей оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" студенческой организации "Борьба" перекрыли движение по улице Бирчанинова между зданиями министерства госуправления и местного самоуправления республики и сербского МИД в центре Белграда.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, протестующие используют свистки, дудки и импровизированные барабаны из кастрюль. Они выкрикивают антиправительственные митинги, а также перекрыли проезжую часть.

"Борьба" поддерживает оппозиционную коалицию "Сербия против насилия", требует от министерства госуправления страны перепроверки избирательных списков на предмет нарушений в ходе прошедших 17 декабря парламентских выборов. Студенческая организация намерена блокировать вход в здание министерства до 18:00 по местному времени (20:00 мск). Сторонники оппозиции также анонсировали блокаду еще одного неназванного места в Белграде.