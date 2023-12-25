В секторе Газа заявили о полном разрушении системы здравоохранения

Глава пресс-службы правительства анклава Исмаил ас-Савабта сообщил, что поступившая гуманитарная помощь покрывает лишь 2% потребностей системы здравоохранения

ДУБАЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Система здравоохранения палестинского сектора Газа находится в состоянии коллапса. С таким утверждением выступил глава пресс-службы правительства анклава Исмаил ас-Савабта.

"Сектор здравоохранения в Газе достиг стадии фактического коллапса", - заявил он в интервью телеканалу Al Jazeera. "Более 9 тыс. человек погибли из-за невозможности предоставить им лечение", - добавил ас-Савабта. По его словам, 23 больницы в анклаве перестали работать в результате обстрелов со стороны Израиля. 21 декабря представитель Всемирной организации здравоохранения на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн проинформировал, что в секторе Газа функционируют 9 из 36 больниц.

"Поступившая [гуманитарная] помощь покрывает лишь 2% потребностей системы здравоохранения", - добавил ас-Савабта. Власти сектора Газа призывают ежедневно направлять в анклав по 1 тыс. грузовиков с помощью для восстановления системы здравоохранения, отметил он.