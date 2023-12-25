В МИД Палестины заявили о гибели более 130 человек за сутки в лагерях для беженцев в Газе

Согласно заявлению ведомства, "в результате варварских бомбардировок лагерей Эль-Бурейдж, Хан-Юнис и Эль-Магази были разрушены целые жилые кварталы"

КАИР, 25 декабря. /ТАСС/. Свыше 130 человек погибли за последние 24 часа в результате ударов Израиля по лагерям для беженцев в центральной и южной частях сектора Газа. Об этом сообщил МИД Палестины.

Согласно его заявлению, "в результате варварских бомбардировок лагерей Эль-Бурейдж, Хан-Юнис и Эль-Магази были разрушены целые жилые кварталы, погибли более 130 человек, многие тела остаются под обломками, большинство погибших - женщины, дети, старики и раненые". "Очевидно, что геноцид и всеобъемлющие разрушения распространились с севера сектора Газа в его центральную и южную части", - подчеркивает МИД.

Продолжающаяся эскалация со стороны Израиля препятствует "любому международному механизму по доставке помощи и удовлетворению основных гуманитарных потребностей гражданского населения в секторе Газа", отмечает внешнеполитическое ведомство. МИД Палестины утверждает, что Израиль "недооценивает международный консенсус в отношении необходимости прекратить войну против палестинских мирных граждан" и "намеренно ожесточает массовые убийства, чтобы помешать международным и американским целям резолюции 2720" Совета Безопасности ООН.

22 декабря СБ ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За документ проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались. Изначальная версия проекта была значительно скорректирована из-за позиции США. Ключевым стало изменение предложения о создании механизма мониторинга гуманитарных грузов под контролем ООН. Вместо этого теперь в документе говорится о "назначении старшего координатора по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам", который должен "создать механизм ООН для ускорения поставок гуманитарных грузов в Газу". Помимо этого, формулировка с "призывом о немедленном прекращении боевых действий" была заменена призывом к "экстренным шагам <...> для создания устойчивого режима прекращения боевых действий".