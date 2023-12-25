Нетаньяху анонсировал углубление операции Израиля в секторе Газа в ближайшие дни

По словам премьера страны, "это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Израиль в предстоящие дни займется углублением наземной операции в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на заседании парламентской фракции партии "Ликуд", сообщила газета The Jerusalem Post.

"Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться, и в ближайшие дни мы будем углублять боевые действия [в секторе Газа]. Это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению", - цитирует газета заявление Нетаньяху, сделанное им на заседании фракции "Ликуд" в Кнессете (парламенте) после посещения израильских военных в палестинском анклаве ранее в тот же день.

"Я только что вернулся из Газы. Я посещал на поле боя дивизию резервистов", - отметил премьер, выступая перед однопартийцами. "Все они [военнослужащие] просили меня только об одном: мы [Израиль] не должны останавливаться, мы должны идти до конца", - продолжил он. Нетаньяху отметил, что "газеты и телеканалы уже объявляли, что мы [Израиль] остановимся". "Но мы продолжили [операцию в секторе Газа]", - добавил глава кабмина.

Премьер 24 декабря объявил, что Израиль расширяет свою военную операцию в секторе Газа и продолжит войну до победы над правящим в анклаве радикальным движением ХАМАС. В тот же день официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные углубляют операцию в районе города Хан-Юнис в южной части сектора Газа, обнаруживая туннели радикалов по мере продвижения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.