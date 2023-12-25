В ХАМАС заявили об отсутствии информации о якобы инициативе Египта по прекращению огня

Официальный представитель движения Иззат ар-Ришк подтвердил, что никаких переговоров с израильской стороной не будет "без всеобъемлющего прекращения агрессии"

КАИР, 25 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС не имеет никакой информации о якобы выдвинутой Египтом инициативе по прекращению огня в Газе, о которой сообщило агентство Reuters. Об этом заявил член политбюро, официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк.

"У нас (руководства ХАМАС - прим. ТАСС) нет никаких сведений о том, что опубликовало агентство Reuters со ссылкой на источники в египетских службах безопасности", - отметил ар-Ришк, слова которого приводятся в Telegram-канале движения. В этой связи он подтвердил, что никаких переговоров с израильской стороной не будет "без всеобъемлющего прекращения агрессии".

Ар-Ришк добавил, что ХАМАС "стремится прекратить агрессию и совершаемые против палестинцев преступления полностью, а не временно". "Палестинцы хотят прекращения агрессии, они не ожидают временных перемирий или краткого затишья, после которых продолжится терроризм и агрессия [израильских сил]", - указал представитель ХАМАС.

Ранее Reuters сообщило, что Египет якобы предложил вариант урегулирования в Газе, который предполагает прекращение огня в обмен на большое количество заложников, находящихся в руках радикалов на территории сектора. Этот шаг, по данным агентства, должен способствовать заключению более широкого соглашения между сторонами конфликта, включающего постоянное прекращении огня. Кроме того, это соглашение должно привести к перестановкам в руководстве сектора, который в настоящее время находится под контролем ХАМАС. При этом, как указывало агентство, Каир якобы предложил провести выборы в анклаве и гарантировать ХАМАС, что его сторонников не будут преследовать и не отдадут под суд.