Оппозиционеры перекрыли движение на улице у избиркома Сербии

Протестующие используют свистки, дудки, барабаны, а также скандируют в мегафоны антиправительственные лозунги

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников поддерживающей оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" студенческой организации "Борьба" перекрыли в центре Белграда движение по улице Краля Милана возле Республиканской избирательной комиссии.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, протестующие остановились возле главного входа в здание. Они используют свистки, дудки, барабаны, а также скандируют в мегафоны антиправительственные лозунги. При этом митингующие не бросают никаких предметов и не пытаются проникнуть в здание.

"Борьба" поддерживает оппозиционную коалицию "Сербия против насилия", требует от министерства госуправления перепроверки избирательных списков на предмет нарушений в ходе прошедших 17 декабря парламентских выборов. Ранее активисты студенческой организации организовали протест возле здания МИД и прошли маршем до резиденции сербского кабмина.