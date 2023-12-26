Глава ВОЗ назвал душераздирающими рассказы жертв бомбардировок в Газе

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что Израилю необходимо немедленно прекратить огонь по целям в анклаве

ЖЕНЕВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие больницу "Аль-Акса" в секторе Газа, услышали от пациентов и медицинских работников "душераздирающие рассказы" о последствиях авиаудара Израиля в центральной части анклава в районе лагеря для беженцев Магази. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X (ранее Twitter).

Он отметил, что представители ВОЗ побывали в понедельник в больнице "Аль-Акса". По данным этого медицинского учреждения, всего предшествующей ночью поступило "около 100 раненых". Ранее палестинские органы здравоохранения сообщили, что в результате авиаудара Израиля "70 человек были убиты". "Команда ВОЗ услышала душераздирающие рассказы, которыми поделились работники здравоохранения и пострадавшие от взрывов, - написал Гебрейесус. - Один ребенок потерял всю свою семью во время удара по лагерю. Медсестра этой больницы понесла такую же утрату: вся ее семья погибла".

Медицинский персонал больницы "отчаянно пытался спасти девятилетнего мальчика по имени Ахмед, который получил серьезные травмы головы в результате попадания осколков и обломков во время взрыва, когда он переходил дорогу". "Врачи сказали нам, что его травмы были настолько серьезными, что он не выживет", - констатировал глава ВОЗ.

"Аль-Акса" принимает "гораздо больше пациентов, чем [позволяют] возможности ее коечного фонда и персонала" "Многие не переживут ожидания. В настоящее время в больнице имеется пять операционных залов, еще два получают поддержку организации "Врачи без границ, но этого все равно недостаточно", - пояснил гендиректор. "Ввиду постоянного роста масштабов потребностей, вызванных кровавой бойней, ВОЗ продолжает поддерживать систему здравоохранения в Газе, несмотря на отсутствие безопасности и значительные логистические препятствия", - подчеркнул он.

Гербейсус выразил "крайнюю обеспокоенность невыносимой нагрузкой, которую эскалация боевых действий оказывает на те немногие больницы в Газе, которые остаются открытыми". При этом "большая часть системы здравоохранения разрушена". Глава ВОЗ подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить огонь. После того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к срочному установлению гуманитарной паузы, этот последний по времени удар в Газе показывает, "почему нам нужно прекращение огня сейчас", резюмировал гендиректор.