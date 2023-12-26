СМИ: представитель Израиля обсудит в США снижение интенсивности боев

Американскую сторону будут представлять помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и члены Конгресса, израильскую - министр стратегического планирования Рон Дермер, пишет портал Axios

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер проведет во вторник консультации в Белом доме и Госдепартаменте США по поводу планов израильских властей сократить масштабы боевых действий в секторе Газа и снизить интенсивность военной операции. Об этом сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, на встречах с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном, а также членами Конгресса будет обсуждаться вопрос, "как все завершить и в какие сроки". Дермер затронет и тему перехода к фазе снижения интенсивности боевых действий, которая, как ожидают израильские должностные лица, будет начата к концу января. Кроме того, отмечает портал, министр обсудит вопрос управления палестинским анклавом во время переходного периода и в долгосрочной перспективе.

Вашингтонская администрация неоднократно заявляла о том, что палестинские власти должны заниматься проблемой управления Газой. Однако премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху ранее отвергал эту идею, но в последние недели Дермер и другие израильские должностные лица, сообщают источники Axios, начали обсуждать со своими американскими коллегами возможность появления так называемой реформированной палестинской администрации.

Дермер также намерен обсудить проблему поставок боеприпасов и вооружений Израилю. Как информирует портал, министр обороны Израиля Йоав Галант разговаривал по телефону с Блинкеном на прошлой неделе и выразил обеспокоенность задержкой поставок боеприпасов. Глава военного ведомства спросил, не является ли эта задержка политически мотивированной, и Блинкен заверил его, что это не так. Источники сообщили Axios, что решение о замедлении процесса поставок боеприпасов в Израиль не принималось. "Это чисто бумажный вопрос", - добавили они.