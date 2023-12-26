В Палестине заявили, что Египет еще не представил свою инициативу по урегулированию в Газе

Представитель властей добавил, что палестинское руководство "приветствуют любые арабские и международные предложения, направленные на прекращение войны в секторе"

КАИР, 26 декабря. /ТАСС/. Египет до сих пор не передал Палестине свои предложения по урегулированию обстановки в секторе Газа. Об этом сообщил представитель палестинских властей.

"Каир еще не представил свою инициативу [по стабилизации ситуации в Газе] властям Палестины", - сообщил их представитель, слова которого привел телеканал Ash-Sharq. Он добавил, что палестинское руководство "приветствуют любые арабские и международные предложения, направленные на прекращение войны в секторе", подчеркнув, что одобрят "поддержку Египтом национального палестинского диалога" - переговоров о преодолении разногласий между палестинскими фракциями и движениями.

Вместе с тем указанный представитель отметил, что "формирование палестинского правительства является исключительно делом самих палестинцев". Он сообщил, что, исходя из уже имеющейся информации о представленных Каиром предложениях, власти Палестины "недовольны египетской инициативой", так как, по его словам, "она игнорирует их [палестинских властей] роль в формировании палестинского кабинета министров".

Ранее агентство Reuters сообщило, что Египет якобы предложил вариант урегулирования в Газе, которое предполагает прекращение огня в обмен на большое число заложников, находящихся в руках радикалов на территории палестинского сектора. Этот шаг, по данным агентства, должен способствовать заключению более расширенного соглашения между сторонами конфликта, включающего постоянное прекращении огня. Кроме того, оно (соглашение) должно привести к перестановкам в руководстве сектором, который в настоящее время находится под контролем ХАМАС. При этом, как указывало агентство, Каир якобы предложил провести выборы в анклаве и гарантировать ХАМАС, что его сторонники не будут преследоваться или подвергаться судебному преследованию. Позже то же агентство информировало, что представители движения не прияли подавляющее большинство пунктов египетского плана, особенно в части изменения структуры власти в секторе. Некоторое время спустя член политбюро, официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что у руководства движения "нет никаких сведений о том, что опубликовало агентство Reuters со ссылкой на источники в египетских службах безопасности".