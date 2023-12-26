ВВС Израиля сообщили об атаке более 100 объектов ХАМАС в секторе Газа

Помимо этого, израильские военные в городе Джебалия уничтожили отряд террористов, которые пытались разместить взрывное устройство на одном из израильских танков

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Израильские военно-воздушные силы атаковали в течение суток в секторе Газа свыше 100 объектов, используемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы Армии обороны Израиля продолжают наносить удары по террористическим целям в секторе Газа, в том числе по террористическим ячейкам и военным объектам и инфраструктуре, используемым террористическими организациями. В рамках оказания поддержки сухопутным войскам десятки истребителей Армии обороны Израиля атаковали более 100 террористических целей ХАМАС, включая шахты туннелей, инфраструктуру и военные объекты, используемые этой террористической организацией для атак на войска Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

Помимо этого, израильские военные в городе Джебалия выявили и уничтожили отряд террористов, которые пытались разместить взрывное устройство на одном из израильских танков, проинформировали в армии. В Хан-Юнисе на юге сектора армия Израиля в ходе одного из боестолкновений "за считанные минуты атаковала и уничтожила более десятка террористов", добавили в пресс-службе.