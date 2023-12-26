В ООН заявили о нехватке убежищ для перемещенных лиц в секторе Газа

По словам руководителя гуманитарной группы ООН Джеммы Коннел, ситуация в анклаве похожа на "человеческую шахматную доску", где тысячи людей неоднократно покидали свои дома и не смогли найти безопасного укрытия

ДУБАЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Руководитель гуманитарной группы ООН Джемма Коннел заявила о серьезной нехватке убежищ для перемещенных лиц в секторе Газа. Об этом сообщила газета The National.

По словам Коннел, которая несколько недель находится в секторе Газа, ситуация в анклаве похожа на "человеческую шахматную доску", где тысячи людей неоднократно покидали свои дома и не смогли найти безопасного укрытия. Так, из-за загруженности дорог в городе Рафах на юге сектора Газа многие перемещенные лица остались без убежища, добавила она. "Здесь, в Рафахе, осталось так мало места, что люди просто не знают, куда они пойдут, и такое ощущение, будто людей перемещают по человеческой шахматной доске, потому что где-то объявляют об эвакуации", - отметила Коннел.

Израильская сторона заявляла, что военные стремятся эвакуировать мирное население из зон боевых действий в секторе Газа, но радикалы используют гражданских в качестве живого щита. Палестинское движение ХАМАС отвергло эти обвинения.