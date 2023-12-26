Израильский мэр обвинил критиков реакции еврейского государства на атаку ХАМАС в лицемерии

Глава города Сдерот Алон Давиди заявил в интервью газете El Mundo, что "жители Газы выбрали ХАМАС в 2006 году"

МАДРИД, 26 декабря. /ТАСС/. Мэр израильского города Сдерот Алон Давиди обвинил критикующие еврейское государство страны в "двойном лицемерии" из-за оценок конфликта с радикальным движением ХАМАС.

Как заявил градоначальник в интервью испанской газете El Mundo, "жители Газы выбрали ХАМАС в 2006 году". "Не все они невинны, - добавил он. - Многие поддерживают и защищают ХАМАС". Отвечая на вопрос о критике в адрес Израиля из-за его реакции на атаку радикального движения, мэр отметил: "Это двойное лицемерие".

"С одной стороны, они осуждают Израиль, когда он осуществляет свое право на защиту от нацистского ХАМАС, - считает Давиди. - С другой стороны, ни одна европейская страна не предприняла реальных усилий для изменения ситуации в регионе, помимо осуждения Израиля". "В Европе может произойти то же самое, что и здесь", - подчеркнул он.

"За последние 10 лет я был одним из немногих, кто настойчиво призывал уничтожить ХАМАС в Газе, - сказал градоначальник. - Израиль не хотел этого делать и позволил ему вырасти и вооружиться. Речь идет о большой ошибке".