Минобороны Индии намерено найти ответственных за атаку беспилотников на торговые суда

Индийские ВМС усилили патрулирование в море, заявил министр обороны республики Раджнатх Сингх

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Индии серьезно относятся к атакам на торговые суда в Красном и Аравийском морях, намерены найти и привлечь к ответу тех, кто стоит за атаками на два судна с индийским экипажем в этих регионах. Об этом заявил министр обороны республики Раджнатх Сингх.

23 декабря торговое судно MV Chem Pluto под флагом Либерии и с преимущественно индийским экипажем подверглось атаке беспилотного летательного аппарата, на борту произошло возгорание, никто не пострадал. По данным Пентагона, беспилотник мог быть запущен из Ирана, Тегеран отрицает причастность к инциденту. День спустя аналогичной атаке подвергся танкер Sai Baba в Красном море также с индийским экипажем.

"Правительство Индии очень серьезно относится к недавней атаке с использованием беспилотника на MV Chem Pluto в Аравийском море и нападению на MV Sai Baba в Красном море. Индийские ВМС усилили патрулирование в море. Кто бы ни стоял за этими атаками, мы найдем их даже на морском дне и привлечем к строгой ответственности", - заявил Сингх, выступая на официальном мероприятии в военном порту в Мумбаи.

Министр также связал напряженность на международных морских маршрутах, от которых зависит Индия, с растущей экономической мощью страны. По его словам, успехи Индии "преисполнили некоторые силы завистью и ненавистью".

В понедельник ВМС Индии сообщили, что из-за атак на коммерческие суда в Аравийском море будут размещены три индийских ракетных эсминца. На прошлой неделе представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Дели "кровно заинтересован" в поддерживании свободы судоходства и внимательно следит за ситуацией в Красном море, где на фоне обострения палестино-израильского конфликта активизировались атаки мятежников-хуситов на торговые суда. По его словам, Дели поддерживает международные контакты по возможному участию в инициированной США миссии по защите кораблей от атак в Красном море, но каких-либо решений пока не принято.