Палестинский медик заявил о пытках со стороны израильских военных

По данным газеты The National, армия Израиля не прокомментировала задержание медиков

ДУБАЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Палестинский фельдшер Абдул Карим Абу Гали в интервью эмиратской газете The National выступил с утверждением, что израильские военные применяли к нему пытки во время задержания.

Как пишет газета, 2 декабря израильские военные задержали Абу Гали и троих его коллег, когда они на машине скорой помощи помогали эвакуировать раненых из северной части сектора Газа на юг анклава. "Когда мы достигли военного контрольно-пропускного пункта к югу от города Газа, солдаты заставили нас ждать", - сказал фельдшер. Абу Гали неоднократно проезжал через этот КПП, но в этот раз военные попросили медиков выйти из машины. "Это было необычно. Этот момент стал началом продолжавшихся более двух недель пыток и унижений", - продолжил он.

"Во время допроса на КПП нас били, пинали и тыкали прикладами", - рассказал палестинский фельдшер. По его словам, военные увезли мужчин в Израиль, дорога заняла около шести часов, в течение которых они ехали с завязанными глазами и почти без одежды. "Во время допроса израильский солдат в форме и военных ботинках наступил мне на голову и с яростью прижал ее к твердым, острым камням. На мгновение я подумал, что ослеп", - отметил Абу Гали. The National указывает, что армия Израиля не прокомментировала задержание медиков.