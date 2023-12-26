Экс-спикер Рады заявил, что от нового закона о мобилизации на Украине проиграют все

Дмитрий Разумков отметил, что документ не решает ни проблему демобилизации призванных почти два года назад, ни "вопрос выстраивания рекрутинга и системы мобилизации, призыва новых людей"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Новый законопроект о мобилизации на Украине не решает ни одной проблемы, от него проиграют все. Такое мнение высказал экс-спикер Верховной рады, депутат и лидер межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков.

"Есть законопроекты, где можно использовать принцип win-win, а здесь законопроект, который можно использовать по принципу lose-lose, то есть, проигравшие все", - сказал он украинскому изданию "Страна". По мнению Разумкова, документ не решает ни проблему демобилизации призванных почти два года назад, ни "вопрос выстраивания рекрутинга и системы мобилизации, призыва новых людей". "Это пытаются сделать абсолютно идиотскими шагами, в течение очень короткого промежутка времени", - отметил он.

Кроме того, считает депутат, законопроект просто антиконституционный. "Здесь попытка нарушить все возможные статьи конституции и дать четкий сигнал всем, кто выехал за границу, чтобы они просто не возвращались. Люди будут увольняться, выводить деньги со своих счетов. В сети уже сравнивают это с рабством", - сказал Разумков. Он добавил, что вместе со своей командой намерен подавать альтернативный законопроект.

25 декабря правительство внесло в Раду законопроект о новых правилах мобилизации, который еще на этапе разработки вызвал множество дискуссий в украинском обществе. Среди основных нововведений - ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования их счетов, снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде. Кроме того, местные власти и работодатели должны будут обеспечивать оповещение и прибытие граждан в военкоматы. Также предлагается отменить срочную службу и ввести всеобщую военную подготовку.

Как сообщил депутат Рады Александр Горенюк, голосование по законопроекту в первом чтении может состояться уже 10-12 января следующего года, после внесения правок его рассмотрение во втором чтении намечено на конец января, а после подписания закона президентом он вступит в силу через месяц после публикации.