Reuters: Иран нарастил темпы обогащения урана до 60%

По данным агентства, речь идет о двух ядерных объектах, которые располагаются в Натанзе и Фордо

ВЕНА, 26 декабря. /ТАСС/. Иран нарастил темпы обогащения урана до 60% с 3 до 9 кг в месяц. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По его данным, Иран начал наращивать темпы обогащения урана с конца ноября. Речь идет о двух ядерных объектах, которые располагаются в Натанзе и Фордо.

В ноябре Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ сообщал, что Иран обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы при дальнейшем обогащении его хватило для создания трех атомных бомб. Согласно классификации МАГАТЭ, для производства оружия уран нужно обогатить до 90%, а для атомной бомбы "теоретически достаточно" около 42 кг материала.