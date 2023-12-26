В ХАМАС назвали убийство Израилем генерала КСИР вопиющим нарушением суверенитета Сирии

Палестинские радикалы отметили, что "высоко оценивают роль братского иранского народа в поддержке палестинского сопротивления" и выразили соболезнования Корпусу стражей исламской революции в связи со смертью генерала

ДУБАЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Убийство Израилем иранского военного советника генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Рази Мусави на сирийской территории является вопиющим нарушением суверенитета арабской страны. С таким утверждением выступило палестинское радикальное движение ХАМАС.

"Совершенное на сирийской территории силами сионистской оккупации убийство генерала Рази Мусави является трусливым преступлением и представляет собой вопиющее нарушение суверенитета арабской страны <...> выходящее за рамки всех международных норм и угрожающее безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале движения. Палестинские радикалы заявили, что "высоко оценивают роль братского иранского народа в поддержке палестинского сопротивления" и выразили соболезнования КСИР в связи со смертью генерала.

25 декабря иранское агентство Tasnim сообщило, что генерал КСИР Рази Мусави погиб в результате атаки израильских ВВС в шиитском районе Сейида-Зейнаб на юге сирийской столицы. По его дому, в котором он в тот момент находился, было выпущено три ракеты.

Мусави координировал действия шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской правительственной армии. Он командовал операциями против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирийской пустыне, а также участвовал в сражениях с бандформированиями в Восточной Гуте и на западе Алеппо. По сведениям телеканала Al Mayadeen, ранее на военного советника было совершено несколько покушений.