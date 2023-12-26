В Италии усиливают меры безопасности в преддверии празднования Нового года

В циркуляре департамента общественной безопасности сообщили, что это необходимо в связи с существующей террористической угрозой

РИМ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Италии усиливают меры безопасности в преддверии празднования Нового года. Как говорится в циркуляре департамента общественной безопасности, меры принимаются в связи с существующей террористической угрозой, а также риском новых акций экоактивистов.

"Существует повышенный риск нападений радикалов на фоне войны в Газе, при этом экологические активисты могут воспользоваться случаем и устроить привлекающие внимание акции", - цитирует агентство ANSA документ.

В субботу германский портал Focus-online сообщил, что исламистская террористическая ячейка планировала нападения на церкви в Кёльне, Вене и Мадриде во время проведения в них рождественских служб, в результате в Германии и Австрии было произведено несколько арестов.

В Италии и Ватикане рождественские службы прошли без инцидентов. На площади перед собором Святого Петра дежурит полиция, а на подъездах к нему - военные.