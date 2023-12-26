Число погибших в секторе Газа с 7 октября достигло 20 915

В Минздраве палестинского анклава сообщили, что ранения получили почти 55 тыс. человек

КАИР, 26 декабря. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля достигло 20 915, ранения получили почти 55 тыс. человек. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

"Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 915, ранены 54 918", - говорится в заявлении представителя Минздрава Ашрафа аль-Кудры, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его информации, только за последние сутки "израильские оккупационные силы совершили 18 массовых убийств целых семей", жертвами которых стал 241 человек.