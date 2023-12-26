ХАМАС и "Исламский джихад" обсуждают план Каира по урегулированию в Газе

По данным телеканала Al Hadath, группировки открыты для посреднической роли Египта и ценят усилия Катара, направленные на прекращение конфликта

ДУБАЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Радикальные палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" обсуждают предложенный Египтом план по урегулированию кризиса вокруг сектора Газа.

"Мы опровергаем сообщения о том, что движения ХАМАС и "[Исламский] джихад" отвергают палестинский документ (имеется в виду план Египта - прим. ТАСС)", - сказали телеканалу Al Hadath представители палестинских группировок. "Предложенный Египтом документ является результатом важных и серьезных усилий, он предметно обсуждается", - добавили они.

По словам собеседников канала, ХАМАС и "Исламский джихад" открыты для посреднической роли Египта и ценят усилия Катара, направленные на прекращение конфликта.

24 декабря телеканал Asharq News со ссылкой на источники сообщил, что Египет предложил Израилю и ХАМАС трехэтапный план урегулирования конфликта вокруг сектора Газа, который предполагает введение в палестинском анклаве гуманитарного перемирия сроком на две недели с возможностью продления, обмен заложниками и заключенными, прекращение Израилем боевых действий, отвод танков и обеспечение дополнительных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. На втором этапе планируется запустить палестинский национальный диалог для преодоления раскола в руководстве Палестины и формирования правительства технократов. Третий этап включает всеобъемлющее прекращение огня в секторе Газа, вывод израильских войск из анклава, а также освобождение удерживаемых радикалами израильских военных.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что Египет якобы предложил вариант урегулирования в Газе, который предусматривает прекращение огня в обмен на большое число заложников, удерживаемых на территории анклава. Этот шаг может способствовать заключению более широкого соглашения между сторонами конфликта, включающего прекращение огня. Как указывало агентство, Каир якобы предложил провести выборы в секторе Газа и гарантировать ХАМАС, что его сторонников не будут преследовать и не отдадут под суд. Однако официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что у руководства движения нет сведений о том, что указывалось в материале Reuters.