WSJ: ЦРУ все еще не смогло восстановить агентурную сеть в КНР

По данным газеты, укрепление агентурной сети, нацеленной на Китай, - это одна из задач "титанических, но главным образом секретных изменений в ЦРУ"

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США все еще пытается восстановить свою агентурную сеть в Китае. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, после того, как примерно 10 лет назад США лишись многих своих шпионов в Китае, Вашингтон обладает ограниченными сведениями о секретных обсуждениях, которые председатель КНР Си Цзиньпин ведет со своим ближайшим кругом по ключевым темам в сфере безопасности, включая тайваньский вопрос.

"У нас нет никакого реального представления о планах и намерениях китайского руководства", - сказал газете бывший сотрудник американской разведки высокого ранга.

Отмечается, что укрепление агентурной сети, нацеленной на Китай, - это одна из задач "титанических, но главным образом секретных изменений в ЦРУ". Эти изменения происходят на фоне "более масштабной трансформации политики США в области безопасности <...>, которая направлена на подготовку к возможному великодержавному конфликту с Китаем и Россией".

"Мы считаем КНР глобальным приоритетом, более чем в два раза увеличили бюджетные ресурсы, выделенные на китайскую миссию за последние три года, и создали "Центр задач, связанных с КНР", - заявил изданию глава директор ЦРУ Уильям Бернс.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Соединенные Штаты опасаются, что Китай использует искусственный интеллект (ИИ) для сбора различных данных американских граждан в невиданном ранее масштабе. Как отмечает газета, китайские власти, по предположениям властей США, могут использовать собранные личные данные в том числе для того, чтобы выявлять американских шпионов, а также следить за должностными лицами американской администрации.