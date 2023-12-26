26 декабря, 19:14

В Сербии сторонники оппозиции начали шествие к зданию Минюста

Некоторые митингующие несут с собой национальную и европейскую символику, дудки и свистки

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Около 1 тыс. сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" начали шествие по улице Краля Милана в центре Белграда в сторону здания министерства юстиции. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, участники акции идут по проезжей части одной из главных магистралей Белграда.

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Демонстранты начали движение от здания Республиканской избирательной комиссии, возле которого провели митинг, после призыва организаторов протеста. Протестующие выкрикивают лозунги в поддержку немедленного освобождения всех задержанных во время попытки штурма городской администрации Белграда 24 декабря. Многие митингующие несут с собой национальную и европейскую символику, дудки и свистки. 

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