В Сербии сторонники оппозиции начали шествие к зданию Минюста

Некоторые митингующие несут с собой национальную и европейскую символику, дудки и свистки

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Около 1 тыс. сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" начали шествие по улице Краля Милана в центре Белграда в сторону здания министерства юстиции. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, участники акции идут по проезжей части одной из главных магистралей Белграда.

Демонстранты начали движение от здания Республиканской избирательной комиссии, возле которого провели митинг, после призыва организаторов протеста. Протестующие выкрикивают лозунги в поддержку немедленного освобождения всех задержанных во время попытки штурма городской администрации Белграда 24 декабря. Многие митингующие несут с собой национальную и европейскую символику, дудки и свистки.