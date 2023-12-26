ХАМАС заявило о получении им предложений по переговорам об обмене заложников

Член руководства движения Усама Хамдан отметил, что приоритетом для ХАМАС остается "прекращение агрессии", развязанной против палестинского народа

БЕЙРУТ, 26 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС получило от нескольких стран предложения, касающиеся организации переговоров с Израилем об обмене удерживаемых в Газе заложников. Об этом сообщил член руководства движения Усама Хамдан.

"В свете разговоров об инициативах и предложениях по переговорам для обмена заложников, подтверждаем следующее: <...> движение получило от нескольких стран [такие] инициативы и предложения <...>", - отметил Хамдан, слова которого приводятся в Telegram-канале ХАМАС.

Вместе с тем, он вновь подчеркнул, что приоритетом для движения остается "прекращение агрессии", развязанной против палестинского народа. При этом Хамдан уточнил, что палестинцы "ждут не временного перемирия", а "полного прекращения" боевых действий.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в Газе.