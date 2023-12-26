DPA: в ФРГ задержали подозреваемого из-за вероятной угрозы нападения на Кёльнский собор

По информации агентства, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире в Везеле и взяли под стражу пятерых мужчин

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в городе Везель (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии в связи с потенциальной угрозой нападения на Кёльнский собор - одну из самых узнаваемых достопримечательностей ФРГ. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире в Везеле и взяли под стражу пятерых мужчин. Четверых из них освободили, а 30-летнего уроженца Таджикистана задержали "в целях безопасности". Полиция объявила, что в отношении него поступила информация, имеющая отношение к государственной безопасности. Окружной суд Оберхаузена подтвердил постановление о заключении под стражу до 7 января. Полиция не будет предоставлять никакой информации об обстоятельствах задержания до дальнейшего уведомления в связи с продолжающимся расследованием.

Ранее глава службы безопасности собора Оливер Гассен заявил DPA, что Кёльнский собор закрыт для туристов до дальнейшего уведомления, проводятся только религиозные службы. По его словам, в последнюю неделю декабря достопримечательность посещают до 100 тыс. человек. 23 декабря портал Focus-online со ссылкой на собственные источники сообщал, что исламисты планировали теракты в Кёльне, Вене и Мадриде. Предположительно, экстремисты собирались совершить нападения на религиозные учреждения во время рождественских служб.

Кёльнский собор является символом города и одной из самых популярных достопримечательностей в Германии. Входит в тройку самых высоких церквей мира, внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.