Президент США и эмир Катара обсудили освобождение заложников ХАМАС

Джо Байден и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани также обсудили отправки гуманитарной помощи в Газу

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили во вторник в телефонном разговоре вопросы, касающиеся освобождения захваченных радикальным движением ХАМАС заложников и отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, "лидеры обсудили неотложные усилия по освобождению всех оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС, включая американских граждан". Кроме того, они говорили "о прилагаемых усилиях по содействию наращиванию постоянного потока жизненно важной гуманитарной помощи в Газу".

Как сообщило ранее во вторник информационное агентство QNA, президент США позвонил эмиру Катара, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа и усилия, направленные на урегулирование палестино-израильского конфликта. Как отмечалось в материале, стороны рассмотрели "совместные посреднические усилия по достижению постоянного прекращения огня" в палестинском анклаве.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе.