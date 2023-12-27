Лидер французских "Патриотов" заявил о попытке НАТО и ЕС провести "евромайдан" в Сербии

Глава партии заявил, что альянс "уже несколько месяцев угрожает" республике с целью установления "вассального режима"

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. НАТО и ЕС попытались провести смену власти посредством нового "евромайдана" в Сербии. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в X (ранее Twitter) в понедельник.

"Попытка оранжевой революции в Сербии со стороны НАТО и его помощника ЕС. <...> Чувствуется запах Евромайдана", - говорится в сообщении политика. Он заявил, что "НАТО уже несколько месяцев угрожает Сербии" с целью установления "вассального режима" и отметил, что западные СМИ "будут полны пропаганды" о ситуации в стране.