CNN: США и Израиль обсудили снижение интенсивности боев в Газе

По данным телеканала, стороны также затронули вопросы улучшения гуманитарной ситуации в анклаве и освобождения заложников

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером, обсудив, в частности, снижение интенсивности действий армии еврейского государства в секторе Газа. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его данным, на встрече присутствовали помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен. Встреча продлилась около четырех часов, указывает телеканал.

Стороны обсудили "переход к следующей фазе конфликта", что предусматривает максимальное сосредоточение на важных объектах ХАМАС. Как отмечает телеканал, стороны также затронули вопросы улучшения гуманитарной ситуации в анклаве, освобождения заложников и постконфликтную ситуацию в Газе.

Официальные лица в США надеются, как подчеркивает CNN, что Израиль откажется от "интенсивной войны", в результате которой погибло более 20 тыс. человек.