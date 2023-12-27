СМИ: трое израильских военных погибли в ходе боевых действий в Газе

Пятеро получили тяжелые ранения, передает газета Yedioth Ahronoth

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Трое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли и пятеро получили тяжелые ранения в ходе боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По информации издания, 33-летний старший сержант Маор Лави был убит в бою в центральной части Газы, 26-летний майор Шай Шамриз и 26-летний капитан Шауль Гринглик погибли на севере анклава. Еще пятеро военнослужащих были тяжело ранены и доставлены в израильские госпитали.

По данным армейской пресс-службы, количество погибших военнослужащих с момента начала сухопутной операции Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа достигло 161. Общее число жертв среди израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта составило 495.