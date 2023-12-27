Украинский омбудсмен считает, что законопроект о мобилизации противоречит конституции

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что речь идет о запрете гражданам распоряжаться имуществом, собственниками которого они являются

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ряд положений законопроекта о мобилизации на Украине противоречат конституции страны. Такое мнение выразил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В этом законопроекте, на мой взгляд, есть вещи, которые противоречат Конституции Украины", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". Лубинец уточнил, что речь, в частности, идет о запрете гражданам распоряжаться имуществом, собственниками которого они являются.

Ранее правительство внесло в Раду законопроект о новых правилах мобилизации, который еще на этапе разработки вызвал множество дискуссий в украинском обществе. Среди основных нововведений ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинские власти намерены также мобилизовать инвалидов III группы, отсутствие глаза, кисти руки, легкого или почки больше не будет основанием для отсрочки. Кроме того, местные власти и работодатели должны будут обеспечивать прибытие граждан в военкоматы. А тем украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также использование и распоряжение деньгами и другими ценностями, откажут в заключении кредитных договоров и займов и приостановят предоставление им льгот и госуслуг. Также предлагается отменить срочную службу и ввести всеобщую военную подготовку.

Как сообщил депутат Рады Александр Горенюк, голосование по законопроекту в первом чтении может состояться уже 10-12 января следующего года, после внесения правок его рассмотрение во втором чтении намечено на конец января, а после подписания закона президентом он вступит в силу через месяц после публикации.