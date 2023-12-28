Спикер Рады попытался оправдать законопроект о мобилизации ложным утверждением об Израиле

Руслан Стефанчук заявил, что в Израиле за неявку призывника во время мобилизации могут лишить гражданства, хотя это не так

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук попробовал оправдать вызвавший на Украине общественный резонанс законопроект о новых правилах мобилизации утверждением о том, что предлагаемые в нем нормы по сравнению с законодательством других стран намного мягче, и заявил, что в Израиле за неявку призывника во время мобилизации могут лишить гражданства, хотя это не так.

"Я хочу просто, чтобы мы сравнили себя, например, с Израилем. Вы помните, насколько жестко там вопрос был поставлен. Если ты не возвращаешься [в Израиль, чтобы вступить в армию во время мобилизации], то вообще можешь лишиться гражданства Израиля, потому что это обязанность гражданина. Мне кажется, что версия, которая предложена правительством [Украины] в этом законопроекте, намного более мягкая, но человек, который не исполняет свою основную обязанность, должен получить какую-то реакцию со стороны государства", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

При этом в Израиле, согласно закону о гражданстве от 1952 года, гражданского статуса лишаются те, кто получил его на основании ложных данных. Кроме того, лишение возможно по вердикту о "злоупотреблении доверием Государства Израиль" (к нему относится совершение террористического акта, членство в террористической организации, измена или шпионаж).

Трудности с мобилизацией на Украине

Власти Украины столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с привлечением граждан в армию. 25 декабря в Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Среди основных предлагаемых нововведений - ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, а также возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, им ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также откажут в выдаче кредитов и приостановят выплату льгот и пособий.

Мобилизация на Украине уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники военкоматов активно отлавливают мужчин в общественных местах.