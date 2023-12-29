Сирийские ПВО поразили большую часть израильских ракет над Дамаском

По словам представителя командования ВС арабской республики, в результате обстрела потерь среди личного состава нет

БЕЙРУТ, 29 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны Сирии поразили большую часть ракет, выпущенных израильскими ВВС по окрестностям Дамаска. Об этом сообщил агентству SANA представитель командования ВС арабской республики.

"Агрессивное нападение было совершено в четверг, примерно в 23:05, - отметил он. - Противник атаковал ряд наших позиций со стороны оккупированных Голанских высот, средства ПВО отреагировали и поразили большую часть ракет". По словам представителя ВС, в результате обстрела нанесен материальный урон, потерь среди личного состава нет.

Согласно сведениям телеканала Al Hadath, удары были вновь нанесены по территории международного аэропорта Дамаска, который возобновил свою работу два дня назад после того, как был выведен из строя 26 ноября в результате атаки израильских ВВС.

Воздушные гавани Алеппо и Дамаска подвергались ракетным ударам 12, 15 и 22 октября. По решению Минтранса республики из-за повреждения взлетно-посадочных полос регулярные рейсы были переведены в аэропорты городов Алеппо и Латакия.