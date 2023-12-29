В Киеве восстановили движение поездов на всех линиях метро

Станция "Лукьяновская" ранее прекращала работу

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на всех линиях метро в Киеве восстановлено, станция "Лукьяновская", которая приостановила работу утром, также работает в режиме перевозок. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Движение поездов всеми линиями метро восстановлено. Станция "Лукьяновская" также работает в режиме перевозок", - написал Кличко в Telegram-канале. Он добавил, что метро работает в обычном режиме.

Издание Klymenko Time также сообщило о рекордных ценах на поездки на такси в городе. Также издание опубликовало скриншот из приложения заказа такси, где стоимость поездки продолжительностью 38 минут стоит около 900 гривен (23,9 доллара).

Ранее Кличко сообщил, что станция "Лукьяновская" киевского метро прекратила работу. "Повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие", - писал он в Telegram-канале.

В течение нескольких часов утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск), Киеве, Одессе, Харькове, Львове, подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Хмельницкой области.