Иранские пограничники задержали пиратов в Ормузском проливе

По данным агентства IRNA, это произошло во время патрулирования окрестностей острова Ларэк

ДУБАЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Пограничная служба иранской провинции Хормозган задержала двух одетых в военную форму пиратов в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, во время патрулирования окрестностей острова Ларэк пограничники обнаружили подозрительный катер, на его борту находились двое иранцев, которые ранее уже были замечены в пиратстве. В ходе досмотра у них было обнаружено оружие.

19 декабря командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) контр-адмирал Алиреза Тангсири объявил о создании морской милиции на базе ополчения "Басидж" для борьбы с пиратством в акватории Персидского залива.