В Иране объявили о создании морской милиции на базе ополчения "Басидж"

Как отметил главком ВМС КСИР исламской республики контр-адмирал Алиреза Тангсири, подразделение на первом этапе будет действовать в Персидском заливе

ДУБАЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Подразделение морской милиции на базе шиитского народного ополчения "Басидж" сформировано в Иране. Об этом заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС исламской республики) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

"Руководствуясь прошлым опытом проведения морских операций по освобождению захваченных пиратами судов, мы пришли к выводу о необходимости создания отдельного подразделения "Басидж" для осуществления морских миссий", - цитирует Тангсири иранское агентство Tasnim.

По словам главкома ВМС КСИР, это подразделение уже насчитывает 55 тыс. человек личного состава и располагает 33 тыс. мелких судов, которые оснащены ракетами калибра 107 мм. "На первом этапе оно будет действовать в Персидском заливе, но в планах есть и создание такого подразделения [для миссий] в акватории Каспийского моря", - добавил Тангсири.

Народное ополчение "Басидж" является полувоенной организацией добровольцев, члены которой осуществляют надзор за соблюдением закона и религиозных норм. Ополчение входит в состав КСИР.