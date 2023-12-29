Посол Израиля в ФРГ призвал к решительному ответу на растущий в стране антисемитизм

По словам Рона Прозора, "тот факт, что евреи боятся выходить на улицу в кипе или говорить по мобильному телефону на иврите, просто немыслим"

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Посол Израиля в Германии Рон Прозор призвал к более решительному ответу на растущий антисемитизм в ФРГ.

"Тот факт, что евреи боятся выходить на улицу в кипе или говорить по мобильному телефону на иврите, просто немыслим. Мы должны проснуться", - заявил Прозор агентству DPA. "Люди боятся приводить своих детей в школу, если школа не охраняется. это ненормальные условия", - констатировал дипломат.

После нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль число преступлений на почве антисемитизма в ФРГ существенно возросло. Прозор подчеркнул, что эта проблема существует не только в ФРГ, однако изменить ситуацию в Германии важнее, чем в других странах. "Когда бросаются бутылки с зажигательной смесью, чтобы поджечь синагогу, нельзя просто реагировать словами, нужно предпринимать практические действия", - заявил посол Израиля. Он призвал начать со школ и ликвидировать пробелы в образовании, когда дело касается еврейского государства.

Ранее DPA сообщило, что Федеральное ведомство по уголовным делам с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке зафиксировало резкий рост числа антисемитских преступлений в ФРГ. По состоянию на 21 декабря было зарегистрировано более 1,1 тыс. преступлений, совершенных по политическим мотивам. Прежде всего речь идет о порче имущества и разжигании ненависти. За весь прошлый год было зарегистрировано в общей сложности 2 874 антисемитских преступления, в том числе 88 актов насилия.