Армия Израиля нанесла удары по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

В армейской пресс-службе отметили, что на севере еврейского государства "прозвучали сирены, сигнализирующие о проникновении враждебного летательного аппарата"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам ливанской шиитской организации "Хезболлах" в Ливане после обстрелов северных районов еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в районе Вади-Хамуль в Ливане. Среди атакованных целей были ракетные установки, военный лагерь и дополнительная террористическая инфраструктура", - говорится в сообщении. "Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по террористическому отряду "Хезболлах", ответственному за запуск противотанковых ракет, а также по ракетной установке, использовавшейся для обстрела района Барам на севере Израиля", - продолжили в пресс-службе.

Военные отметили, что "за последний час было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из Ливана в сторону Израиля, два из которых перелетели на территорию Израиля". "В ответ артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по местам, откуда велся огонь", - добавили в армейском ведомстве.

Также военные проинформировали, что на севере Израиля "прозвучали сирены, сигнализирующие о проникновении враждебного летательного аппарата". "Инцидент завершен, риска в области безопасности нет", - резюмировали в пресс-службе.