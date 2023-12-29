В Аргентине считают, что вопрос вступления в БРИКС требует более подробного анализа

Официальный представитель администрации президента республики Мануэль Адорни подтвердил, что руководство стран БРИКС официально уведомили об отказе от присоединения к объединению

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины считает, что вопрос вступления страны в БРИКС требует более подробного изучения. Об этом заявил официальный представитель администрации президента республики Мануэль Адорни.

"Мы вступаем в этап изменения официальной внешней политики, в связи с этим вопрос заслуживает гораздо более подробного анализа, чем был проведен предыдущим правительством, которое и получило приглашение вступить в БРИКС", - сказал он на пресс-конференции.

Адорни подтвердил, что администрация президента Хавьера Милея официально уведомила руководство стран БРИКС об отказе от присоединения к объединению. В тексте писем, которые были направлены президенту России Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и премьер-министру Индии Нарендре Моди, говорится, что новые власти Аргентины в "настоящее время считают нецелесообразным вступление" в БРИКС, куда республика была принята в августе.

Милей вступил в должность главы государства 10 декабря. Он неоднократно заявлял, что не намерен продвигать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими государствами.