Отставной генерал ВСУ сообщил о разрушениях на "одном из самых мощных предприятий" Украины

Сергей Кривонос не уточнил, о каком именно предприятии идет речь

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос сообщил о разрушениях на "одном из самых мощных предприятий" страны.

"На едином веб-портале использования публичных средств была размещена информация о контрактах о закупках одного из наших самых мощных предприятий, посвященная кругу предприятий, с которым оно сотрудничает. Была показана финансовая активность этого предприятия", - сказал он в эфире телеканала "Прямой", отметив, что оно стало одним из объектов, на которых 29 декабря были зафиксированы повреждения. Кривонос не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.