Здание вуза в Праге, где ранее произошла стрельба, закроют до конца января

Согласно информации факультетской администрации, многие преподаватели, служащие технического персонала и студенты, находившиеся в главном здании факультета во время стрельбы, не могут оправиться от шока

ПРАГА, 29 декабря. /ТАСС/. Главное здание философского факультета Карлова университета в Праге, где 21 декабря жертвами стрельбы стали 14 человек, будет закрыто как минимум до конца января 2024 года. Об этом проинформировала на своем сайте факультетская администрация.

"Главное здание [факультета] останется как минимум до конца января закрыто прежде всего по техническим причинам", - отмечается в сообщении. Обучение студентов возобновится в других помещениях философского факультета не ранее 12 января. Участие в зимней экзаменационной сессии будет для них добровольным. Они смогут сдать зачеты и экзамены в более поздние сроки.

Согласно информации факультетской администрации, многие преподаватели, служащие технического персонала и студенты, находившиеся в главном здании факультета во время стрельбы, не могут оправиться от шока. Им оказывается необходимая психологическая помощь.

Стрельбу в Праге устроил 24-летний студент Давид Козак, который после начала полицейской операции покончил с собой. Полиция установила, что 15 декабря он застрелил в Клановицком лесу на окраине столицы 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочь.