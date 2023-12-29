Дания направит фрегат для участия в международной коалиции по защите судов в Красном море

Решение было принято после консультаций с парламентским комитетом по внешней политике на фоне имевших вооруженных нападений на гражданские суда в этом районе

СТОКГОЛЬМ, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Дании объявило о намерении предоставить фрегат ВМС королевства для международной коалиции по обеспечению свободы навигации в Красном море и Аденском заливе. Об этом говорится в распространенном Минобороны пресс-релизе.

"Мы обеспокоены серьезной ситуацией, сложившейся в Красном море, где продолжаются неспровоцированные нападения на гражданские суда. Это имеет очень большое значение как для датского, так и международного судоходства, а также для развития региона, чтобы можно было безопасно плавать в этом районе. Дания уже участвует в обеспечении здесь морской безопасности. Правительство желает усилить вклад страны предоставлением фрегата, в новом году мы внесем в парламент проект резолюции по этому вопросу", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Решение было принято после консультаций с парламентским комитетом по внешней политике на фоне имевших в последнее время место вооруженных нападений на гражданские суда в этом районе.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.