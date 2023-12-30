Полиция Чехии завела более 50 уголовных дел, связанных с одобрением стрельбы в Праге

Их действия подпадают под несколько статей УК, среди которых, в частности, "угроза насилием", сообщили в пресс-службе ведомства

ПРАГА, 30 декабря. /ТАСС/. Полиция Чехии расследует почти 90 случаев одобрения стрельбы в пражском университете и угроз ее повторения, заведено более 50 уголовных дел.

"Мы расследуем к сегодняшнему дню уже почти 90 случаев, когда люди выражали одобрение по поводу стрельбы или угрожали ее повторением", - сообщила на своем сайте пресс-служба ведомства.

Полиция возбудила 55 уголовных дел в отношении таких людей. Их действия подпадают под несколько статей УК, среди которых, в частности, "угроза насилием", "одобрение уголовного преступления", "насилие по отношению к группе граждан и отдельным лицам".

Подавляющее большинство таких заявлений выявлено в социальных сетях. Правоохранителям удается быстро установить личности авторов. Наибольшее число дел в отношении них расследуют в Праге - 31.

"Троих авторов подобных постов [в социальных сетях] нам пришлось доставить на обследование к психиатрам", - отметила пресс-служба.