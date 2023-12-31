"Исламский джихад" заявил, что переговоров о заложниках не будет до вывода ЦАХАЛ из Газы

Другие разговоры бесполезны, отметил генеральный секретарь радикальной группировки Зияд ан-Наххаля

КАИР, 31 декабря. /ТАСС/. Никаких переговоров об обмене заложников, удерживаемых радикальными группировками в секторе Газа, на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев не будет до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия и подразделения армии Израиля не будут выведены из палестинского анклава. С таким заявлением выступил генеральный секретарь радикальной группировки "Исламский джихад" Зияд ан-Наххаля.

"Никаких сделок с противником по обмену пленными или по другим вопросам не состоится, пока не будет прекращена [израильская] агрессия и [израильские] силы не будут выведены полностью из сектора Газа", - указал ан-Наххаля, слова которого приводятся в Telegram-канале группировки. "Другие разговоры бесполезны", - добавил лидер "Исламского джихада".

В последние дни в регионе обсуждается инициатива по обмену заложниками, посредниками в реализации которой выступают Египет и Катар. Как сообщал телеканал Al Hadath, предложения Каира и Дохи включают освобождение гражданских лиц, остающихся в заложниках в Газе, в обмен на определенное число содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев, а также перемирие сроком на 20 дней. Как указывали источники телеканала, лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар рассматривал возможность положительного ответа на египетско-катарскую инициативу.