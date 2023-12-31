Постпредство Чехии при ООН заявило о соответствии поддержки Киева международному праву

Чехия возложила на РФ ответственность за жертвы конфликта на Украине

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Чешская поддержка Украины соответствует нормам международного права. Это утверждается в письме постоянного представительства Чехии при ООН, опубликованном на странице международной организации в Х (ранее Twitter).

"Поддержка Украины, обороняющейся против российской агрессии, полностью соответствует нормам международного права", - утверждается в документе, направленном постпредством в СБ ООН после выдвинутых РФ в адрес республики обвинений в поставках боеприпасов, от которых погибают мирные жители.

"Позиция Чехии постоянна и ясна. Она заключается в том, что Россия должна немедленно прекратить войну и вывести свои войска со всей территории Украины. Это единственный путь к справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом ООН", - говорится в письме.

Чехия возложила на РФ ответственность за жертвы конфликта на Украине и выразила поддержку этой стране.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский потребовал в субботу участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, созванном РФ в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Он призвал его объясниться за поставки его страной боеприпасов, несущих гибель гражданскому населению. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая затем на заседании СБ ООН, напомнил, что РФ попыталась пригласить выступить постпреда Чехии, от ракет производства которой "погибли мирные жители Белгорода", но он малодушно уклонился.

Белгород и область в пятницу и субботу подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний удар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО чешского производства по центру города. В результате него, по последним данным, погибли 24 человека, пострадали 108. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили обе ракеты и большую часть снарядов, в противном случае последствия могли быть еще более тяжелыми.