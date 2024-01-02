В Нигере начали консультации с регионами в рамках политического диалога

В ходе него должны определить продолжительность переходного периода, сообщило агентство AFP

НАЙРОБИ, 2 января. /ТАСС/. Премьер-министр переходного периода Нигера Али Ламин Зейн провел первые региональные консультации в Агадесе, дав старт заявленному "инклюзивному национальному диалогу", в ходе которого должна определиться продолжительность переходного периода. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на региональные власти.

Как отмечается, консультации пройдут в восьми регионах страны, первым стал Агадес на севере страны, где находится американская военная база. На консультациях присутствовали офицеры из Национального совета спасения родины, члены правительства, а также местные и религиозные лидеры. Всего в консультациях приняли участие около 300 человек: выборные должностные лица, традиционные лидеры, бывшие участники восстаний туарегов (1991-1995 и 2007-2009 годах), представители молодежных организаций, союзов, НПО.

Предметом обсуждения является в том числе продолжительность переходного периода, а также фундаментальные принципы, которые должны регулировать этот период. Глава переходного правительства заверил, что национальный диалог начнется "очень скоро".

В конце июля 2023 года группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.